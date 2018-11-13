د. الحساينة: شعبنا سطر ملحمة بطولية وجسدها بالوحدة في كافة الميادين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، أن الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الواعية يسطر ملاحم بطولية ويجسد الوحدة الوطنية في ميادين الكرامة والعزة والدفاع عن شرف الامة.

وقال د. الحساينة: "إن الجماهير التي خرجت في الميادين والساحات في الضفة الغربية تؤكد على حقيقة الوحدة من خلال المقاومة ورفض الإرهاب والعنجهية الصهيونية"، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي شاهد حي على التفاف جماهير شعبنا حول خيار المقاومة.

وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد، على أن المقاومة الفلسطينية تقوم بواجب الدفاع عن شعبها وعن خياراته في مقاومة العدوان ومؤامرات تصفية القضية عبر الحلول التصفوية.

وأوضح د. الحساينة، أن التعامل الميداني مع مجريات العدوان "الإسرائيلي" على شعبنا من قبل المقاومة ينم عن وعى ومسؤولية عالية في تقدير الموقف والرد على اعتداءات العدو بالطرق والوسائل المناسبة.

ولفت إلى أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين ورياض الأطفال يعكس مدى ارباكه وارهابه.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الامريكية الداعم للاحتلال الإسرائيلي قال د. الحساينة: "إن الإدارة الأمريكية المتصهينة التي تمد الكيان بالغطاء السياسي عندما تؤيد العدوان بجانب الدعم العسكري والمالي يؤكد أنها شريكة في العدوان على شعبنا".