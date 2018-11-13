متابعة لحظة بلحظة للعدوان "الإسرائيلي" ضد غزة

استشهد منذ صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين وأصيب عددٌ آخر بجراح مختلفة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي ضد السكان الآمنين في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال دمرت بشكل كامل 8 مبانٍ سكانية في قطاع غزة الليلة الماضية.

وفي ذات الوقت تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق وابلاً من القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لوقوع إصابات وأضرار جسيمة في منازل المستوطنين.

"فلسطين اليوم" تواكب الأحداث الميدانية أولاً بأول إليكم التفاصيل:

5:40 جيش الاحتلال: اعترضنا 100 صاروخ من أصل 460 صاروخاً أطلق من غزة

5:15 الغرفة المشتركة: المقاومة ستلتزم بهذا الاعلان طالما التزم الاحتلال به

5:00 مصدر مصري مسؤول: التوصل لاتفاق تهدئة في غزة بشكل رسمي للمزيد اضغط هنا

4:50 هنية: في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة الى تفاهمات وقف اطلاق النار للمزيد اضغط هنا

4:48 الكابنيت يخول قوات جيش الاحتلال بالاستمرار بالعمل العسكري ضد قطاع غزة للمزيد اضغط هنا

4:38 تعرف على أسماء الشهداء منذ بداية التصعيد مساء أمس الاثنين حتى اللحظة اضغط هنا

4:29 تسريبات إسرائيل هيوم: الكابنيت يقرر الاستمرار في ضرب المقاومة مع تجنب الحرب

4:25 رئيس السلطة محمود عباس يكلف رياض المالكي بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

4:20 الكابينيت ينهي اجتماعه بعد 6 ساعات من انعقاده دون نتائج

4:10 الصحة تعلن عن استشهاد المواطن خالد معروف 29 عاماً جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال بيت لاهيا

3:54 مراسلة "ريشت كان": إسرائيل لا تستجيب لمحاولات وقف إطلاق النار

3:46 الإعلام العبري: رشقة صاروخية تستهدف أشكول

3:41 صافرات الإنذار تدوي في شاعر هنيغف

3:40 إصابات في قصف إسرائيلي شرق دير البلح وسط القطاع

3:36 قصف إسرائيلي جديدة استهدف مجموعة من المواطنين شرق دير البلح

3:35 إصابة منزل بشكل مباشر في عسقلان ووقوع أضرار جسيمة في منزلين

3:16 الغرفة المشتركة تنشر مشاهد من رشقاتها الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

3:15 اصابات في قصف اسرائيلي لمنطقة المطاحن جنوب قطاع غزة

3:10 المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة قذائف الصاروخية

3:00 صافرات الإنذار تدوي في ساحل عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

2:50 معلومات أولية عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق الصواريخ بين المقاومة والجانب المصري

2:45 طيران حربي "إسرائيلي" يدخل أجواء قطاع غزة على مستوى مرتفع.

2:35 دعوات للمشاركة في مسيرة داعمة لغزة في مخيم جنين بعد صلاة العشاء للتفاصيل اضغط "هنا"

2:30 تجدد القصف على موقع فلسطين بـ 4 صواريخ

2:26 استهداف موقع فلسطين بصواريخ "إسرائيلية" شرق بيت حانون

2:24 صافرات الإنذار تدوي في شاطئ عسقلان

2:00 تفاصيل ما حدث منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء حتى الثانية مساءاً للتفاصيل اضغط هنا