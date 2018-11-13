الاحتلال يجدد قصفه شمال بيت لاهيا

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مساء الثلاثاء قصف مواقع المقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأفاد مراسلنا أنه سُمع دوي انفجارات كبيرة في موقع فلسطين ببيت لاهيا شمال قطاع غزة وتبين أن الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي، لافتاً إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت الموقع بـ4 صواريخ من نوع أف 16.

يُشار إلى أن هدوء حذر يسود قطاع غزة بعد جولة التصعيد التي اندلعت مساء يوم الأحد عندما تصدت المقاومة لقوة إسرائيلية خاصة داخل أراضي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مقاومين ومقتل ضابط وإصابة أخر بجراح خطيرة.