كمين_العلم: يُرفرف عالياً على كافة مواقع التواصل الاجتماعي

هي لحظات يعشقها الفلسطينيون، عندما تحولت قطعة قماش تحمل ألوان علم فلسطين بالعصا الخشبية لقنبلة تنفجر بين جنود الاحتلال "الإسرائيلي" الذين يحملون أعتى الأسلحة وأكثرها فتكاً، فأثلجت صدور الفلسطينيين الذين مازالوا يودعون شهداء التصعيد المتواصل على قطاع غزة.

ففي صباح اليوم الثاني للتصعيد "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة وخلف ستة شهداء و25 جريحاً، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن "كمين العلم" الذي وقع في 17 فبراير الماضي على السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ونشرت ألوية الناصر صلاح الدين مقطعًا مصورًا، للحظات الأولى لعملية "كمين العلم" والذي استهدف مجموعة من الجنود الاسرائيليين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة 6 ضباط وجنود إسرائيليين من وحدة الهندسة كانوا في محيط العملية.

وقد تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ "#كمين_العلم"، وفق ما تابعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وأشادوا خلال تغريداتهم بقوة المقاومة الفلسطينية، مقابل أعتى جيوش العالم قوة وفتكاً.

وكانت القناة العاشرة العبرية نقلت عن مصادر عسكرية قولها إنه "جرى استدراج الجنود إلى مكان العبوة عبر كمين محكم ومخطط له سلفًا، في المكان الذي تظاهر فيه العشرات من الشبان الفلسطينيين أمس".

وأوضحت أن العبوة انفجرت حينما حاول جنود "جولاني" إزالة علم رفع أمس على السياج الأمني، "حيث جرى تفجير العبوة بهم مع وصولهم للمكان".

كنا ستة على الرملة ، إجى العلم صرنا كُفتة !#كمين_العلم — Mohamed Naim (@Mnaim91) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨

تحية إلي الأدمغة والعقول الفلسطينية المقاومة التي اوجعت جيش الأحتلال الإسرائيلي وكسرت عنجهيته

✌✌✌✌✌✌#كمين_العلم pic.twitter.com/XLUXd3eqyJ — Hammam Ibrahim (@Hammam__Ibrahim) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨

حجر،مقلاع، سكين، كوع، ملتوڨ، مسدس، كارلو ، كلاشنكوف، صاروخ..

واليوم سلاح جديد ينضم الى أسلحة الثورة الفلسطينية :

"العلم"#كمين_العلم pic.twitter.com/udU90mHVhv — قيس عنبتاوي (@qaisAnabtawi) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨

"ويشف صدور قوم مؤمنين"#شاهد #كمين_العلم شباط/فبراير 2018م#عملية_العلم التي أعلنت عنها ألوية صلاح الدين استهدفت ست جنود إسرائيليين على الحدود الشرقية لقطاع #غزة

أعلن الاحتلال عن مقتل أحدهم وإصابة الآخرين#بالمرصاد #القصف_بالقصف #كلنا_مقاومة pic.twitter.com/avwBHtZCGR — خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨

علم على سياج ولا ألف في الأمم المتحدة#كمين_العلم

حافظ عمر — فلسطينية وجدّي كنعان (@MaramAzzam) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨