ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس: نجري اتصالات عاجلة لوقف التصعيد "الإسرائيلي" على غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:05 - 13 نوفمبر 2018
عزت الرشق حماس عزت الرشق حماس
مشاركة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنها تجري اتصالات عاجلة مع عدة دول عربية وإسلامية وغربية ومنظمات دولية من أجل إدانة ووقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في تصريح مقتضب نشره على "تويتر"، أن تلك الاتصالات تأتي "لإدانة ولجم التصعيد الصهيوني ووقف عدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين العزل".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، هجماته على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء، فضلًا عن تدمير منشآت مدنية، بينها بنايات سكنية ومقر فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس".

ومساء الاثنين، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، البدء بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ؛ ردا على العملية الفاشلة لجيش الاحتلال شرقي خانيونس، والتي أدت لاستشهاد سبعة مقاومين ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح حرجة.

 

متعلقات