شبكة المنظمات تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بشدة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا ومؤسساته في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين.

وأشارت الشبكة في بيان صحفي، إلى عشرات الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستهدفة البنايات السكنية والمؤسسات الاعلامية والاراضي الزراعية وغيرها من الأعيان المدنية والتي خلفت دماراً واضراراً كبيرة.

وأكدت الشبكة أن الصمت الدولي وعدم محاسبة الاحتلال على جرائمه يستغله الاحتلال للامعان في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم واستهداف المدنيين والاعيان المدنية .

وشددت الشبكة على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية الدولية.

كما طالبت الشبكة بضرورة الاسراع في تحقيق الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة الوطنية ووقف الحملات الاعلامية المتبادلة بما يعزز من صمود شعبنا في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وتدعو الشبكة كافة الجهات العربية والدولية للاسراع في تقديم المساعدات وبخاصة الطبية والانسانية من اجل تقديم الخدمة الطبية والاغاثية للجرحى والمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي.

كما تدعو كافة قطاعات شعبنا ومؤسساته لتنسيق الجهود والاسراع في تقديم الاغاثات والمساعدات لابناء شعبنا المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي.