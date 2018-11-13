قتيل "إسرائيلي" وإصابتان خطيرتان بصواريخ المقاومة

أدى رشق المقاومة لمستوطنات غلاف غزة بالصواريخ إلى مقتل إسرائيلي وإصابة امرأتين بحالة حرجة، إضافة لإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وأطلقت المقاومة أكثر من 400 صاروخ على مستوطنات غلاف غزة، وفشلت القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراض غالبيتها، وأدت إلى هروب جماعي لعائلات المستوطنين الى الشمال.

وأدى قصف المقاومة إلى استهداف مزل بشكل مباشر في عسقلان واشتعال النيران فيه. وتم تعطيل الدراسة في المجدل وغلاف غزة واسدود وكريات ملاخي وكريات جات وعومر وبئر السبع.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أنه قصف أكثر من 100 هدف منها ثلاث أنفاق وقناة الاقصى ومكاتب الاستخبارات العسكرية لحماس.