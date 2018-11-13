المفتي العام يندد بجرائم الاحتلال تجاه أهلنا في قطاع غزة

ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال الشيخ حسين، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن هذا العدوان لا يعبر إلا عن بربرية الاحتلال ونازيته، وغطرسته، وتعنته غير المبرر، وهو جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية والإنسانية".

وأضاف أن جرائم الاحتلال تأتي ضمن مسلسل القمع والإجرام الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، ما يعري الوجه الحقيقي للمحتل، المستخف بدماء أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية ولا القيم الإنسانية.

وأوضح: في الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان الفاشي، ونحمل سلطات الاحتلال عواقبه، نطالب الأمتين العربية والإسلامية بخاصة، والعالم بأسره، ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء غزة الأبرياء، الذين يتعرضون لأبشع جرائم الحرب، والحصار منذ ما يزيد على عشر سنوات على مرأى من العالم ومسمعه.

كما طالبهم بالعمل على ثني سلطات الاحتلال الإسرائيلي عما تخطط له من إبادة لأبناء شعبنا الفلسطيني، والوقوف في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تمارس القتل والدمار والخراب، ووضع حد لهذه التصرفات الإجرامية، وإزالة الحصار الخانق نهائياً عن أهلنا في غزة هاشم، واتخاذ القرارات العملية لدرء الموت المحقق الذي يحلّق فوق رؤوس المدنيين العزل، إلا من إيمانهم بالله الواحد القهار.