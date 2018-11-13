الصحة بغزة تعقد اجتماعاً هاماً لتقييم جهوزيتها

عقدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا بمقر الوزارة بمدينة غزة وذلك لبحث وتقييم جهوزية واستعدادات المستشفيات في ضوء التصعيد "الاسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقد ترأس د. يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة، الاجتماع حيث تابعت اللجنة جملة من العناوين المتعلقة باستعدادات أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة من حيث توفر الادوية والمهام اللازمة لتقديم الخدمة.

كما باشرت اللجنة ومن خلال اللجان الفرعية بمحافظات قطاع غزة مراجعة خطة الطوارئ وتوزيع المهام والاجراءات الضرورية والتي تضمن ثبات تقديم الخدمة الصحية .

ودعت الوزارة كافة المواطنين الى عدم التجمهر في اقسام الطوارئ بالمستشفيات وافساح المجال لعمل الطواقم الطبية وتسهيل حركة سيارات الاسعاف , والاشارة الى التواصل عبر الرقم المجاني 103 للاستفسار حول الخدمات الصحية.