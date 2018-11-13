شهاب: الكلمة العليا للمقاومة الجاهزة لكل الاحتمالات

أكد داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، على الرغم من الاستخدام المفرط للقوة من قبلة آلة الحرب الصهيونية باستهدافها للمنازل المدنية إلا أن اليد العليا هي للمقاومة الفلسطينية حتى اللحظة التي تدير المواجهة بحكمة واقتدار وقوة، وأن المقاومة على جهوزية لكل الاحتمالات.

وقال:" على الجماهير الفلسطينية أن تكون على ثقة بمقاومتها ومنذ الساعات الأولى استطاعت التصدي للعدوان.

وأضاف، أن الميدان موحد بين فصائل المقاومة، وهناك مفاجآت، مؤكداً أن غرفة العمليات المشتركة التي تديرها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ستلجم الاحتلال وتردعه.

وعلى صعيد التحرك السياسي للتوصل لتهدئة الأوضاع، أكد أن الجانب المصري أجرى العديد من الاتصالات، مؤكداً أن المقاومة تتعاطى بإيجابية مع الاتصالين وفقاً لمبدأين وهما: أن المقاومة ليست الطرف الذي توجه إليها هذه الاتصالات وإنما للمحتل الذي استخف بالتهدئة وبكل التفاهمات التي حدثت خلال الفترة الماضية، ولذلك الاحتلال يتحمل المسؤولية. والمبدأ الثاني، أننا كشعب فلسطيني ننشد الحرية والامن والاستقرار، في ظل الحصار والظروف القاسية التي يعيشها القطاع والتي لا تخفى على أحد وموثقة بتقارير دولية، وكل ما نريده هو إنهاء الأزمات الكبرى للقطاع ووقف العدوان وإنهاء كل أشكال الحصار الظالم.