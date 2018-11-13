الخامس منذ أمس: استشهاد مزارع فلسطيني جراء استهدافه بصاروخ شمال قطاع غزة

استشهد مزارع فيما أصيب اثنان آخران صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمجموعة مزارعين شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء التصعيد منذ أمس لخمسة شهداء.

وأفادت مصادر محلية، أن المزارع استشهد فيما أصيب اثنان آخران جراء قصف طائرات الاحتلال للمزارعين خلال عملهم في منطقة السلاطين شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وقد أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المواطن خالد رياض أحمد السلطان 26 عاماً استشهد فيما أصيب مواطن آخر بجروح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لشمال قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ الأمس، تصعيداً كبيراً حيث قصفت طائرات الاحتلال عمارات ومباني مدنية ومواقع للمقاومة، مما أدى لارتقاء أربعة شهداء وإصابة العشرات.