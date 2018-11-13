نقيب الصيادين : بحر غزة مغلق حتى إشعار آخر..

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحر قطاع غزة، وذلك في أعقاب التصعيد الميداني المستمر بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ يوم أمس.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، صباح اليوم الثلاثاء، إن زوارق الاحتلال الحربية أغلقت البحر أمام الصيد لإشعار آخر، وأرجعت الصيادين إلى الشواطئ.

واستشهد 4 مواطنين في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية استهدفت خلالها منشآت مدنية وحكومية الليلة الماضية وفجر اليوم، في حين قتل مستوطنان وأصيب العشرات جراء مواصلة المقاومة الفلسطينية إطلاق الرشقات الصاروخية تجاه مستوطنات "غلاف غزة".