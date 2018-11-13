سرايا القدس تزف شهيدها المجاهد "موسى عبد العال" من لواء رفح

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال الذي ارتقى جراء قصف صهيوني شرق مدينة رفح.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد المجاهد "موسى إياد عبد العال" (22 عاماً)، من سكان مدينة رفح، ارتقى إلى العلا شهيداً– بإذن الله تعالى فجر اليوم الثلاثاء 05 ربيع أول 1440 هـ الموافق 2018/11/13م، جراء قصف صهيوني شرق مدينة رفح.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستكون لعنةً تطارد المحتل في كل مكان، وأن العدو سيكتوي بنار جرائمه المتواصلة في قطاع غزة. مؤكدةً على مواصلة نهج الجهاد والمقاومة حتى النصر والتمكين.

وإليكم نص البيان:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف المجاهد موسى عبد العال الذي استشهد بقصف صهيوني شرق رفح

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:

" موسى إياد علي عبد العال "

" 22 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء فجر اليوم الثلاثاء 05 ربيع أول 1440 هـ الموافق 2018/11/13م ، بقصف صهيوني شرق رفح.