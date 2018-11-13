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سرايا القدس: ما لا يتوقعه العدو هو قادم خلال الساعات القادمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:28 - 13 نوفمبر 2018
سرايا القدس سرايا القدس
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شدد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أن ردود المقاومة منذ مساء أمس وحتى اللحظة يأتي في إطار الردود التقليدية التي يتوقعها الاحتلال، وأن ما لا يتوقعه العدو هو قادم خلال الساعات القادمة.

وقال أبو حمزة في بيان صحفي: " ان ما حدث من ضربات موجعة وقاتلة بفعل صواريخ المقاومة منذ البداية وحتى الأن يأتي ردا طبيعياً على تمادي العدو الصهيوني في جرائمه وعنجهيته التي استهدفت أبناء شعبنا".

وأضاف: إن استمرار العدوان بهذه الطريقة واستهداف العدو للبيوت والاماكن العامة والمقرات المدنية قد جعل المقاومة تتخذ قراراً بتوسيع دائرة الرد".

وأضاف: قرار المقاومة الآن لقطعان المستوطنين في مدينة تل الربيع المحتلة بالبقاء الى جانب ملاجئهم.

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