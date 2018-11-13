قيادي فتحاوي: صوت صواريخ غزة التي تضرب العدو ترفع معنوياتنا وتشعرنا بالفخر

قال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح "والله يا جماعة إن صوت الصواريخ منطلقة لضرب العدو ترفع معنوياتنا".

وأضاف الجاغوب في تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك: إن أصوات الصواريخ تشعرك بالفخر، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

وتابع: ما نحتاجه الآن في كافة ميادين المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي يتجسد عبر الوحدة الوطنية التي تمثل لنا جميعاً الحاضنة الفلسطينية، الوحدة الوطنية هي الحاضنة الوحيدة لحماية الشعب والمقاومة ولترسيخ الصمود الفلسطيني في أرض الوطن.

ونشر الجاغوب صوراً للمقاومة تشيد بتصديها الباسل للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.