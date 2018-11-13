محلل إسرائيلي: غزة تردع "إسرائيل" وليس العكس ومشهد الكورنيت يذكّرنا بحزب الله

قال معلق الشؤون العربية في القناة العاشرة، تسفي يحزكلي، «إنه على طريقة حزب الله صوَّرت حركة حماس إصابة الحافلة بصاروخ خارق للدروع، وفقط بأعجوبة كان هذا العدد من الخسائر البشرية».

وأضاف يحزكلي أن «الفصائل المسلحة في غزة تذكّر بأداء حزب الله في جنوب لبنان، سواء من حيث إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، أو من حيث التصوير».

وأضاف المعلق العسكري في القناة نفسها، ألون بن ديفيد، أنّ رد المقاومة «كان مدروساً»، وانها «تقدّر أن إسرائيل غير معنية بحرب واسعة، وأعتقد أن تقديرها دقيق جداً». وأقرّ معلق الشؤون العربية في القناة الثانية عشرة، إيهود يعري، بأن «إسرائيل لا تردع حماس، بل حماس هي التي تردع إسرائيل».