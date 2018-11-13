حصيلة: الطائرات الحربية دمرت 5 مبانٍ سكنية ومقر صحفي وموقعين حكوميين

دمرت طائرات الاحتلال الحربية مساء أمس وفجر اليوم، عدداً من المباني السكنية والمقار الحكومية والصحفية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا أن الطيران الحربي والاستطلاع دمروا منزل لعائلة المواطن محمد ظهير في رفح، ومنزل عائلة البريم في بني سهيلا، ومنزل عائلة الناجي في أرض الشنطي، ومبنى فضائية الأقصى في حي النصر، وعمارة الرحمة في الشيخ رضوان، وبناية فندق الأمل غرب غزة، ومُجمع أنصار غرب غزة، وعمار اليازجي وسط مدينة غزة.

في السياق، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.

ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.





















