أبو عبيدة: ضربات لم يعرفها العدو من قبل إذا استمر عدوانه



أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، أن ما حصل في عسقلان تتحمله قيادة العدو الصهيوني، وهو تحذير بأن القادم أعظم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر حسابه في تويتر "رسالة المقاومة .. ما حصل في عسقلان تتحمله قيادة العدو، وهو تحذير بأن القادم أعظم في حال استمر العدوان، ضرباتٌ لم تعرفوها من قبل.

وفي تغريدة سابقه له أشار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة تشاور جدي لتوسيع دائرة النار، وعسقلان البداية ونحو مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخنا إذا كان قرار العدو هو التمادي في العدوان.

وذكرت القناة الثانية الصهيونية الليلة أن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه الجنوب ارتفع إلى 400 صاروخ وذلك منذ ساعات عصر أمس الاثنين وحتى منتصف هذه الليلة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 60 صهيونياً.