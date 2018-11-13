التجمع الاعلامي: تدمير فضائية الأقصى يمهد لمزيد من العدوان على غزة

أعرف التجمع الإعلامي الفلسطيني عن إدانته الشديدة لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مقر فضائية الأقصى، وذلك في سياق العدوان الإسرائيلي المفتوح الذي يتعرض له قطاع غزة.

وأكد التجمع في بيان صحفي، أن الاستهداف العدواني المباشر للفضائية، يمهد لمزيد من العدوان على القطاع، كما أنه يعكس في طياته مدى الرعب الذي يسكن الاحتلال الإسرائيلي من نقل الحقيقة الذي تقوم به فضائية الأقصى جنبا إلى جنب مع فضائيات ووسائل الإعلام المقاوم.

كما وأكد على أن كل محاولات الاحتلال النيل من المؤسسات الصحفية الفلسطينية المقاومة لن تفلح وستبوء بالفشل، وستظل التغطية متواصلة وسيظل الانحياز دوما للحقيقة التي يسطرها شعبنا يوميا بدمائه وتضحياته.

ودعا التجمع كافة الجهات المعنية بالعمل الإعلامي والمؤسسات الحقوقية والدولية التحرك الجاد لمعاقبة الاحتلال الذي يوغل في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي مارست دورها بجدارة واقتدار في فضح جرائم الاحتلال والانحياز إلى مظلومية شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.