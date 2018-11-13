حزب الله: المقاومون لقنوا العدو بخان يونس درساً لن ينساه

دان حزب الله العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وعملية الاغتيال البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أحد قادة المقاومة وأدت إلى استشهاده وعدد من الإخوة المجاهدين.

وأشاد حزب الله في بيان له الاثنين بيقظة المقاومة الفلسطينية وتصديها لتوغل القوة الإسرائيلية الغازية وإيقاعها قتلى وجرحى بين أفرادها رغم زج العدو بطيرانه الحربي وتنفيذه غارات عدة.

وأكد حزب الله ان “المقاومين الذين خاضوا مواجهات بطولية مع جنود الاحتلال في خان يونس لقنوا العدو درساً سيدفعه إلى التفكير ملياً قبل الإقدام على أي عدوان”، ولفت الى ان “الرد الصاروخي الشجاع الذي قامت به المقاومة مساء هذا اليوم الاثنين لهو تعبير صادق عن إرادة وتصميم الشعب الفلسطيني والتزامه الدفاع عن أرضه ومقدساته”.