تعرف على صاروخ الـ«كورنيت» الذي دمَّر حافلة الجنود الإسرائيليين

تمكن مقاتلو المقاومة الفلسطينية من لاستهداف حافلة نقل جنود إسرائيلية شمالي قطاع غزة، بصاروخ كورنيت.

وبثت غرفة العمليات المشتركة التابعة للمقاومة الفلسطينية، مقطع فيديو لاستهداف حافلة نقل جنود إسرائيلية شرق جباليا شمالي قطاع غزة، بصاروخ كورنيت.

وكانت الغرفة المشتركة أكدت أن صاروخ الكورنيت أصاب الحافلة بشكل مباشر، ما أدى لمقتل وإصابة من كان بداخلها.

وصاروخ الكورنيت من أبرز القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدروع والتحصينات، ويعتمد الصاروخ على نظام ليزر للتوجيه مع مناعة عالية ضد التشويش، ويحمل رأسا شديد الانفجار ذي قدرة اختراق تدميرية.

وبإمكان الصاروخ التعامل مع أهداف برية متنوعة، بين الثابت والمتحرك، كالدبابات والعربات المدرعة والمخابئ والتحصينات، كما يمكنه إسقاط الطائرات ذات العلو المنخفض، خاصة الطائرات المروحية.

ويبلغ قطر الصاروخ مئة واثنين وخمسين ميليمتر، وطوله ألف ومئتا ميليمتر، وتفوق سرعته سرعة الصوت، ويتراوح مداه بين مئة متر وخمسة آلاف وخمس مئة متر.

ويعتمد الصاروخ على نظام دفع بالوقود الصلب بمخرجين للعادم بكل جانب، يمنحانه ميزة الدوران حول نفسه عند الانطلاق نحو هدفه، ما يزيد من استقراره خلال الطيران.

والصاروخ مجهز برأس حربي شديد الانفجار زنته سبعة كلوغرامات، وذو قدرة اختراق تدميرية تتراوح بين ألف وألفين ومئتي ميليمتر من المواد المصفحة، وثلاثة أمتار من الخرسانة المسلحة.

ويمكن إطلاق الصاروخ من على حامل ثلاثي الأذرع، أو من على ظهر عربة مزودة بقاعدة إطلاق.



