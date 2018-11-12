مصر تقوم باتصالات مكثفة لوقف التصعيد المتبادل في قطاع غزة

كشفت مصادر مطلعة قيام أجهزة المخابرات المصرية المعنية في مصر بتكثيف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في قطاع غزه، لا سيما في ضوء قيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع.

وقال مصدر سيادي رفيع المستوى أن مصر بدورها قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع والإلتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية، كما أكد المصدر أيضاً أن هناك اتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للإلتزام بضبط النفس وعدم الإنزلاق إلى الصراع المسلح والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين كافة الأطراف وتتابع كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية الأوضاع فى قطاع غزة.