حماس: غزة لن تقاتل وحدها

قال رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صلاح "إننا وأمام هذه الاعتداءات الصهيونية المتلاحقة نؤكد أن قطاع غزة ليس وحيدًا وأن غزة لن تقاتل وحدها".

وأضاف في تصريحات صحفية: إن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج سيقف صفًا واحدًا ضد الاعتداءات ودعمًا للمقاومة.

في السياق، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.

ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.