لجنة دعم الصحفيين: تدمير مقر فضائية الأقصى جريمة لن تسكت صوت الشعب الفلسطيني

دانت لجنة دعم الصحفيين الفعل الإجرامي الإسرائيلي بقصف مقر فضائية الأقصى، وأكدت على ضرورة أن تتحرك كافة المؤسسات والمنابر الإعلامية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق المؤسسات الصحفية وتعريض حياة الصحفيين الفلسطينيين للخطر بشكل مباشر كما جرى اثناء استهداف مقر فضائية الأقصى.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن استهداف الاحتلال للإعلام الفلسطيني عبر تدمير فضائية الأقصى هو جزء من حملة الاحتلال الشاملة للقضاء على الوجود الفلسطيني وإخماد صوت الخطاب الوطني الإنساني ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال وإرهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، والتغطية على ممارساته وجرائمه المخالفة لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني.

ودعت لجنة دعم الصحفيين لأوسع حملة تضامن مع فضائية الأقصى والعاملين فيه من أجل استمرار رسالتها الإعلامية ونقل صوت الشعب الفلسطيني.

ووجهت التحية لكافة الطواقم الإعلامية الصحفية التي تعمل في ظروف غاية في الخطورة من اجل نقل حقيقة ما يجري في غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

وأعربت اللجنة عن ثقتها أن فضائية الأقصى ستواصل عملها بكل جرأة ومسؤولية رغم جبروت الاحتلال وعدوانه.