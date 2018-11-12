عطايا: قرار الرد يؤكد على أن العملية الصهيونية الفاشلة لن تمر مرور الكرام

أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، على أن المقاومة الفلسطينية أخذت قرارها بالرد منذ اللحظات الأولى للجريمة الصهيونية البشعة والعملية الفاشلة التي قام بها العدو الصهيوني شرق خانيونس مساء أمس.

واعتبر عطايا في مداخلة عبر "قناة القدس"، مساء اليوم الإثنين، أن "قرار غرفة العمليات المشتركة بدك المستوطنات اليوم يؤكد على أن هذه العملية الصهيونية الفاشلة لن تمر مرور الكرام، وأن المقاومة كما عودتنا دائماً لن تسكت على استشهاد 7 من مجاهديها".

وأشار إلى أن "العدو حاول من خلال عمليته إعادة تغيير قواعد الاشتباك بطريقة عمليات أمنية مدروسة مختلفة عن أدائه العام، لكنها كانت صفعة قوية جداً بوجهه، والرد على هذه العملية مرّغ أنفه في التراب وأظهر فشل منظومته الأمنية والسياسية". وأضاف: "هنا يظهر أيضاً ضعف العدو الصهيوني وإرباكه والحالة التي وصل إليها من التضعضع والصراع الداخلي بين من يريد الرد الواسع وآخر يريد التهدئة، والآن هم يحاولون أن يناوروا رغم وضعهم الداخلي الهش على مستوى الجبهة الداخلية والقيادة السياسية الضعيفة".

وقال عطايا في ختام حديثه: "لا يمكن للمقاومة اليوم إلا أن ترفع الصوت عالياً وترسل رسائل قوية وواضحة جداً للعدو الصهيوني والداعمين له والمتعاطفين معه بأن هذا العدو مجبول بالدماء والغدر والقتل، ولا يمكن أن يؤتمن أو أن تعقد معه معاهدات، ولن يبقى في فلسطين قلب الوطن العربي ولن تقوم له قائمة ولو استمر لعشرات السنوات".