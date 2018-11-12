حماس: سيصل للاحتلال جواب المقاومة بما يتوازى مع حجم جرائمه

أكدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استمرار القصف الإسرائيلي الهمجي على غزة وتدمير البيوت والمقرات والمؤسسات الإعلامية تخطي لكل الخطوط الحمراء، ورسالة تصعيد وعدوان.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح لصحيفة الرسالة المحلية "سيصل للاحتلال جواب المقاومة وردها وبما يتوازى مع حجم هذه الجرائم" .

من جهتها، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أنها توسع دائرة قصفها رداً على العدوان الصهيوني على المنازل والمؤسسات المدنية وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإنها ستقوم بتوسيع دائرة النار بشكل أكبر.

ويواصل الاحتلال غاراته واستهدافه للمواقع المدنية الفلسطينية ، كما استهدف فضائية الأقصى ومقار مدنية أخرى.