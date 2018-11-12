إصابات في صفوف المستوطنين جراء سقوط صاروخ بمنزل في عسقلان

أصيب عددٌ من المستوطنين مساء اليوم الاثنين جراء سقوط صاروخ على منزل في مدينة عسقلان المحتلة أطلق من قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنَّ صاروخاً سقط في منزل للمستوطنين في مدينة عسقلان المحتلة.

في السياق، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.

ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.