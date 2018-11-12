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الغرفة المشتركة: استهداف حافلة صهيونية ومقتل وإصابة من بداخلها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:44 - 12 نوفمبر 2018
باص مستوطنين باص مستوطنين
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أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء الاثنين، استهداف حافلةٍ للجنود الصهاينة شرق جباليا والذي أسفر عن مقتل وإصابة من بداخلها.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها :"بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا في تمام الساعة 04:32 من مساء اليوم الاثنين الموافق 12/11/2018م من استهداف حافلةٍ صهيونيةٍ تقل عدداً من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخٍ موجهٍ من طراز "كورنيت"، ما أدى إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من كان بداخلها بفضل الله.

وأكدت أن هذه العملية البطولية رداً على الجريمة الصهيونية الغادرة التي وقعت شرق خانيونس مساء أمس واستشهد خلالها 7 من مجاهدينا الأبطال.

باص مستوطنين
 

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