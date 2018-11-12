إصابة 13 "إسرائيليا" بينهم حالتان خطيرتان بصواريخ المقاومة

أعلنت مصادر عبرية مساء اليوم الاثنين عن إصابة 13 "إسرائيليا" اثنان منهم جراحهما خطيرة جراء استهداف حافلة بصاروخ موجه وإطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت باتجاه الغلاف، بينما تعرضت حافلة قرب كيبوتس "كفار عازا" لإصابة مباشرة عبر صاروخ موجه فأصيب السائق بجراح خطيرة.

ودعا جيش الاحتلال مستوطني الغلاف للمكوث قرب الملاجئ والغرف الآمنة، بينما أصيب 13إسرائيليا بجراح جراء تعرضهم لشظايا صاروخ بالغلاف.

ولاحقاً أصيب منزل في "نتيفوت" وآخر في عسقلان إصابة مباشرة، وسقطت صواريخ داخل مستوطنة "سديروت".

وأفاد مراسلنا بأن المقاومة الفلسطينية تمطر مستوطنات الغلاف بعشرات الصواريخ، مشيرين إلى أن القبة الحديدة تحاول التصدي لها.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن بدء قصف مواقع ومستوطنات العدو بعشرات الصواريخ، ردا على جريمة الأمس.

وحذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة العدو الإسرائيلي بأنه في حال تمادى في عدوانه ردا على قصف المقاومة لغلاف غزة الذي جاء ردا على جريمته العدوانية الغادرة فإن المقاومة ستزيد من مدى وعمق وكثافة قصفها لمواقعه ومستوطناته.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة حمّلت يوم الاثنين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "العدوان الغادر وما يترتب عليه"، في تعقيبها على ٠إفشال المقاومة عملية كبيرة حاول جيش الاحتلال تنفيذها شرقي خانيونس مساء أمس، وأسفرت عن استشهاد سبعة مقاومين أحدهم قائد ميداني في كتائب القسام، بالإضافة إلى مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال وإصابة آخر بجراح.