غرفة عمليات المقاومة تحذر الاحتلال بأنها ستزيد من مدى صواريخها

حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة العدو الصهيوني بأنه في حال تمادى في عدوانه ردا على قصف المقاومة لغلاف غزة الذي جاء ردا على جريمته العدوانية الغادرة فإنها ستزيد من مدى وعمق وكثافة قصفها لمواقعه ومغتصباته.

بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قصف مواقع الاحتلال الإسرئيلي، ردًا على جريمته أمس الأحد شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل في بيان مقتضب لها مساء اليوم الاثنين، "بدء قصف مواقع ومغتصبات العدو بعشرات الصواريخ".

ومن جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "غرفة عمليات المقاومة اتخذت القرار حتى يدرك الاحتلال وكل من يدعمه أنه لا أمن ما لم تكون حياة الشعب الفلسطيني آمنة وأن التلاعب بحياة أبنائنا لن يكون بلا ثمن".

ويشار أن قوة إسرائلية خاصة دخلت عبر الحدود مساء أمس الأحد، لتنفيذ عملية استخباراتية، تصدت لها المقاومة وارتقي منها سبعة شهداء من كتائب القسام شرق مدينة خانيونس.