أربعة شهداء وقتيلان إسرائيليان ...القصف متواصل والمقاومة ترد

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم المستوطنات المحاذية "الإسرائيلية" لقطاع غزة، بعددٍ من القذائف والصواريخ، جاء ذلك رداً على الجريمة "الإسرائيلية" بحق مجموعة من عناصر المقاومة مساء يوم أمس في خان يونس، والتي أدت إلى مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال وإصابة اخر بجروحٍ متوسطة.

وفيما يلي متابعة لتطورات الأحداث::

06:46 وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة تنوه إلى أن العمل في معبر رفح مستمر بشكل طبيعي

06:51 غرفة العمليات المشتركة للمقاومة: قصف المجدل المحتلة برشقات صاروخية ردًا على استهداف الاحتلال للمباني السكنية

06:55 أبو عبيدة: دخلت المجدل المحتلة دائرة النار ردًا على قصف المباني المدنية في غزة.. أسدود وبئر السبع هما الهدف التالي إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة

4:10 صباحاً: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقع أنصار التابع للحكومة غرب مدينة غزة بثلاثة صواريخ

4:15 صباحاً: طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة الفلسطينية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بأربعة صواريخ

4:16 صباحاً: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة*

4:00 صباحاً: طائرات الاحتلال المروحية تقصف موقع سرايا القدس ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

3:00 صباحاً: ارتقاء الشهيد إياد عبد العال متأثراً بجراحه نتيجة قصف طيران الاحتلال لمنطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة

2:45 صباحاً: مصادر عبرية تعلن العثور على جثة إسرائيلي آخر تحت أنقاض المنزل المستهدف في عسقلان وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 2 بالإضافة إلى إصابة آخرين

2:00 صباحاً: مصادر عبرية: انتشال جثة مستوطنة من تحت أنقاض منزل سقط عليه صاروخ في عسقلان

12:00 صباحاً: القناة2: حريق في مبنى بعسقلان بعد سقوط صاروخ للمقاومة وتعطيل الدراسة في مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات الجنوب الثلاثاء.

1:20 صباحاً: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي نيريم والعين الثالثة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

12:30 صباحاً: ق7... إصابة 9 إسرائيليين في سقوط صاروخ على مبنى في عسقلان من بينهم إصابة خطيرة والبقية طفيفة.

11:30 مصادر مطلعة تكشف: مصر تقوم باتصالات مكثفة لوقف التصعيد المتبادل في قطاع غزة

1:37 أبو عبيدة القسام: غرفة العمليات المشتركة في تشاور جدي لتوسيع دائرة النار.

11:28 تدمير مبنى فندق الأمل بالطيران الحربي.

10:52 المقاومة تواصل قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ

10:23بناء على قرار السيد وكيل الوزارة د. زياد ثابت تقرر تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 13/11 حفاظا على سلامة ابنائنا الطلاب

10:08استهداف عمارة الرحمة في شارع العيون غرب مدينة غزة بصاروخ تحذيري

10:06يسرائيل هيوم: 300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة، على مدار الساعات الماضية.

10:05الجامعة الاسلامية و جامعة الأقصى تعلنان تعليق الدوام الأكاديمي والإداري يوم غد الثلاثاء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

10:03صفارات الإنذار تدوي مجددا في معظم مستوطنات غلاف غزة، وبعض مستوطنات النقب وبئر السبع.

9:14 الاعلام العبري: صاروخ يصيب منزل وسط عسقلان ومعلومات أولية هناك اصابات

09:10 طائرات الاحتلال الحربية تدمر مقر قناة الاقصى الفضائية وسط مدينة غزة

8:47: مراسلنا: طائرات الاحتلال تطلق صاروخا تحذيريا على مقر فضائية الأقصى في مدينة غزة

8:44: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 70 هدفًا في أنحاء قطاع غزة

8:37: مراسلنا: الطيران الحربي يدمر منزلاً لعائلة البريم في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس

8:35: طيران الاستطلاع يستهدف للمرة الثالثة منزلاً "لعائلة البريم" في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

8:23: مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يستهدف أرضا فارغة شرق حي الزيتون بمدينة غزة

8:13: مراسلنا: طائرات الاحتلال تقصف موقع "أبو مطيبق في المغازي بصاروخين

8:50 : استهداف فضائية الأقصى بصاروخ استطلاع

7:42 الغرفة المشتركة: المقاومة استهدفت حافلة جنود شرق جباليا بصاروخ كورنيت ما أدى لمقتل واصابة من فيها

7:41 : روسيا: التصعيد الحاد في قطاع غزة سببه اسرائيل

7: 30: قيادي كبير في سرايا القدس: إذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن المقاومة ستوسع دائرة النار

7:20 اعلام العدو: 200 صاروخ وقذيفة أطلقت من غزة تجاه مستوطنات ومواقع الاحتلال في غلاف غزة

7:00: الصحة: استشهاد المواطن حمد محمد موسى النحال 23 عاماً بقصف إسرائيلي

6:00: الصحة تعلن استشهاد شابين جراء القصف "الإسرائيلي" لشمال غزة وهما محمد التتري ومحمد أبو عودة

5:38: طائرات نقطة رصد للمقاومة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

5:30: القبة الحديدة تطلق عدد من صواريخها في محاولة للتصدي لرشقات صاروخية اطلقتها المقاومة.

5:27: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن الطائرات الحربية بدأت غارات تستهدف فيها عدة مواقع للمقاومة بقطاع غزة

5:10: مصادر عبرية: إصابة أربعة إسرائيليين جراح أحدهم خطيرة جراء استهداف حافلة جنود بصاروخ موجه ومستوطنات بعشرات الصواريخ.

4:54: المقاومة الفلسطينية تستهدف حافلة للمستوطنين نتج عنها إصابة واحدة في صفوف المستوطنين.

4:19: مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال غزة.