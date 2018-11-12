الصحة: 4 شهداء وإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد اربعة مواطنين مساء الإثنين، وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. اشرف القدرة أن شهيدين وصلا مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة جراء تعرضهما للقصف الإسرائيلي وهما الشهيد محمد زكريا إسماعيل التتري 27 عاماً، والشهيد محمد زهدي حسن عودة 22 عاماً، فيما وصل الشهيد الثالث أحمد محمد موسى النحال 23 عاماً للمستشفى الأوروبي جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق رفح، وموسى اياد عبدالعال 22 عاماً من مدينة رفح.

في السياق، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.

ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.

















