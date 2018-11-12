الصحة: شهيدان واصابة 3 آخرين جراء استهداف شمال قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الاثنين استشهاد مواطنين، و إصابة عدد آخر بجراح مختلفة في استهداف لطائرات الاحتلال لمنطقة زراعية في منطقة بيت لاهيا.

و بحسب المصادر الطبية، فالشهداء هم محمد زكريا إسماعيل التتري 27 عاما والشهيد محمد زهدي حسن عودة 22 عاما.

في السياق، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.

ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.