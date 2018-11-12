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التلاعب بحياة ابنائنا لن يكون بلا ثمن

داوود شهاب: غرفة عمليات المقاومة اتخذت القرار بالرد على جريمة الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:01 - 12 نوفمبر 2018
داوود شهاب داوود شهاب
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أكد مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب أن غرفة عمليات المقاومة اتخذت القرار حتى يدرك الاحتلال وكل من يدعمه انه لا أمن ما لم تكون حياة الشعب الفلسطيني آمنة وأن التلاعب بحياة ابنائنا لن يكون بلا ثمن.

و كانت المقاومة الفلسطينية أمطرت مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ، و ذلك رداً على عملية قامت بها قوة خاصة من جيش الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، و أسفرت عن استشهاد سبعة من المواطنين، بينهم قائد في كتائب القسام، نور بركة و مساعده.

و وفقاً للمصادر العبرية، فإن أحدى القذائف الصاروخية أصابت حافلة تقل مستوطنين في مستوطنة "كفار عزة"، مما أدى لإصابة مستوطن بجروح خطيرة.

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