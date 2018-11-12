المقاومة تطلق عدة صليات من الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة

أعلنت مصادر عبرية مساء اليوم الاثنين عن وقوع عدة إصابات، اثر سقوط صاروخ موجه أطلق من غزة و أصاب حافلة للمستوطنين فرب مستوطنة "كفار عزة" المحيطة للقطاع.

و أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال المحيطة بالقطاع، و أشارت مصادر الاحتلال الى أن القبة الحديدية تحاول التصدي لها.

المصادر العبرية أشارت الى أن 90 صاروخاً اطلقت من غزة على الأقل خلال 20 دقيقة.

ودعا جيش الاحتلال المستوطنين للبقاء قرب الملاجئ والغرف الآمنة.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن بدء قصف مواقع ومستوطنات العدو بعشرات الصواريخ، ردا على جريمة الأمس، التي راح ضحيتها سبعة شهداء.

و كانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية حملت المسؤولية الكاملة عن العدوان الغادر الذي أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، وما يترتب عليه، مؤكدة أن إن المقاومة قادرةٌ على لجم العدو والحفاظ على أمانة الشهداء والثأر لدمائهم.