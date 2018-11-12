"إسرائيل" تروج لمشروع نقل زعمت أنه سيتفوق على قناة السويس

عادت "إسرائيل" للترويج لمشروع سكة حديدية ستربطها مع دول الخليج في حال تنفيذه، ويجعل منها نافذة تجارية للخليج على البحر المتوسط وجسرا للنقل بين الخليج والولايات المتحدة وأوروبا.

وحاولت "إسرائيل" في مقطع فيديو نشره حساب "إسرائيل بالعربي" على صفحته الرسمية في تويتر إظهار المنافع الاقتصادية التي ستعود على دول المنطقة من هذه السكة التي تمتد من ميناء حيفا في "إسرائيل" إلى الأردن فالسعودية والعراق.

وتستند فكرة المشروع الإسرائيلي على استخدام هذه السكة لنقل البضائع والمسافرين بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر المتوسط في الغرب والسعودية ودول الخليج في الشرق.

وزعمت "إسرائيل" عبر الفيديو أن المشروع ستتمخض عنه "طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا" مقارنة بقناة السويس المصرية، الممر الجنوبي للتجارة العالمية، إلى جانب أن سكة الحديد ستدعم اقتصاد الأردن وفلسطين والسعودية ودول الخليج وفي المستقبل العراق أيضا.