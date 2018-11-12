الرزاز يوافق على تمليك أبناء غزة الشقق والأراضي

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الاثنين أمام نواب من البرلمان الأردني موافقة الحكومة على تمليك اللاجئين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة في الأردن الأراضي والعقارات.

وقال النائب في البرلمان محمد هديب، إن الرزاز لم يمانع خلال اجتماع مع مجموعة من النواب تمليك أبناء القطاع في الأردن الشقق السكنية والأراضي.

ونوه البرلماني الأردني إلى أنّ "الرزاز قال خلال الاجتماع، إنه سيعرض الأمر فورا على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار رسمي بذلك".

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 140 ألف فلسطيني من أبناء القطاع في الأردن، معظمهم يعيشون في مخيم بالقرب من مدينة جرش شمالي المملكة، وهم لا يحملون الجنسية الأردنية، التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم.

ولدى الغزيين الفلسطينيين جوازات سفر أردنية مؤقتة تجدد كل عامين تمكنهم من السفر لكنها لا تخولهم الحصول على الجنسية.