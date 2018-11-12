عطايا: الجبهة الداخلية للعدو أضعف من أن تشعل حرباً على القطاع

شدد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا أن الحدث الأمني شرق خانيونس هو جزء من الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه حتى يومنا هذا، وخاصة على غزة التي أثبتت قدرتها على إرباكه وإضعافه أمام الرأي العام.

وأكد عطايا خلال مقابلة على إذاعة صوت المدى ظهر اليوم الإثنين أن الجبهة الداخلية للعدو أضعف من أن تشعل حرباً كبيرة على قطاع غزة، ولا سيما أن المقاومة الفلسطينية بقواها كافة، ثبتت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، وأبدت جهوزية عالية وحضورا قويا.

وختم عطايا: إن العدو الصهيوني لم يتوقع أن يمنى بهذا الفشل الذريع في عمليته الأمنية، وذلك بسبب يقظة المقاومة وجهوزيتها التي أفشلت مخططاً كبيراً للعدو الصهيوني.