نتنياهو يرثي الضابط القتيل: كان مقاتلاً مجيداً

أرثى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الضابط (م) الذي قتل ليلة أمس إثر مشاركته في عملية عسكرية قامت بها وحدة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، مقدمًا التحية له ولأسرته ولرفاقه بالسلاح.

وقال نتنياهو في تصريح صحفي له اليوم الإثنين:" أحني رأسي حدادًا على سقوط المقدم الذي كان مقاتلاً مجيدًا وسقط ليلة أمس في العملية التي قام بها الجيش في القطاع".

وأضاف أن يومًا ما سيتم الكشف عن بطولاته، وأن المواطنين الإسرائيليين مدينون له بالعرفان الكبير، وتابع:" عملت قواتنا ببطولة وشجاعة".

وعقب العملية العسكرية التي وقعت ليلة أمس شرق خانيونس، وأدت إلى استشهاد 7 فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بجروح، قطع نتنياهو زيارته إلى فرنسا والعودة إلى "إسرائيل" فجرًا.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة".

ويشارك نتنياهو في مؤتمر دعا إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إحياء لذكرى مرور قرن على انتهاء الحرب العالمية الأولى.