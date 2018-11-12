سرايا القدس: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وعملية الأمس أفشلت مخططاً لاستهداف المقاومة

احتسبت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عند الله تعالى؛ شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال، الذين ارتقوا بعد معركة التصدي البطولية التي خاضتها المقاومة ضد القوة الصهيونية الخاصة التي توغلت داخل المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس مساء أمس الأحد.

وأكدت سرايا القدس خلال بيان لها ، أن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدراً، مشيرة إلى أن المقاومة وجهت صفعة قوية للقوات المتسللة ليلة امس واوقعت فيها خسائر فادحة ستبقى حاضرة في كل آن.

وأضافت أن كوكبة الشهداء الأبطال الذي ارتقوا في العملية أفشلوا مُخطط صهيوني لإستهداف المقاومة الفلسطينية.

وأشارت سرايا القدس، إلى أن أحداث الأمس كان عنوانها التلاحم والوحدة الميدانية التي تجسدت واقعاً على الأرض بين سرايا القدس وكتائب القسام وفصائل المقاومة بكل بسالة وبتنسيق عالٍ جداً.

وشددت على أن وحَل غزة، ينتظر كل من تسول له نفسه دخولها ، مطمئنةً أبناء شعبنا، "أن مقاتليها ما زالوا في حالة استنفار وجهوزية في جميع الوحدات لصد أي عدوان صهيوني غادر" .