مصدر: غياب قادة حماس عن "التشييع" يوحي بردٍ محتمل على اغتيال الشهداء

ودعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم، 7 شهداء ارتقوا إثر عملية اغتيال معقدة نقذتها قوات خاصة صهيونية، فيما لوحظ غياب قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مراسم التشييع.

وعرف عن قادة حماس، غالباً مشاركتهم في جنازات شهداء كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خاصةً رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه في غزة يحيى السنوار، والوجوه الأبرز في حماس، كخليل الحية ومحمود الزهار.

وتوقع مصدر خاص، أن يكون غياب أبرز قادة حماس عن جنازة قادة القسام، يوحي برد محتمل على اغتيال سبعة قادة من القسام، الذين اغتالوهم ليلاً، قد تكون خلال الساعات المقبلة.

يُذكر، أن الشهداء الذي ارتقوا بالأمس والذي سيوارون الثرى بعد الصلاة عليهم في مسجد حمزة بني سهيلا هم:

االشهيد بإذن الله /نور الدين محمد سلامة بركة(٣٧عام)

2- الشهيد بإذن الله /محمد ماجد موسى القرا (٢٣عام)

3- الشهيد بإذن الله /خالد محمد علي قويدر (٢٩عام)

4- الشهيد بإذن الله / عمر ناجي مسلم أبو خاطر(٢٢عام)

5- الشهيد بإذن الله/ علاء فوزي محمد فسيفس(٢٠عام )

6- الشهيد بإذن الله /محمود عطا الله مصبح (٢٥عام)

7-الشهيد بإذن الله/ مصطفى حسن محمد أبو عودة (٢١)عام

من جهتها، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن عملية الاحتلال شرق مدينة خانيونس من العيار الثقيل كانت تهدف إلى توجيه ضربةٍ قاسيةٍ للمقاومة داخل قطاع غزة ظن منه أن المقاومة قد ركنت إلى نواياه المعلنة أو سياساته التضليلية المعروفة.

وأضافت الكتائب في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المقاومة أفشلت المخططٍ الصهيونيٍ الذي يستهدف خلط الأوراق ومباغتة المقاومة وتسجيل إنجازٍ نوعي في التصدي لمحاولات الاحتلال.