حياة يعقد دورة في "الانعاش القلبي المتقدم" لأطباء الطوارئ

عقد مركز “حياة” لتعزيز الجهوزية على الطوارئ، دورة في لانعاش القلبي المتقدم، بمشاركة 12 طبيبا من أطباء الطوارئ في المستشفيات.

وأكد مدير مركز حياة د. باسم نعيم أهمية دورة الإنعاش القلبي المتقدم في الجانب الصحي، والتي من خلالها يمكن إنقاذ حياة العديد من المرضى، مشيرا إلى أن الدورة معتمدة من جمعية القلب الأمريكية، استمرت على مدار يومين بواقع 12 ساعة تدريبية.

وأوضح نعيم أن الدورة تتعامل مع كيفية التعامل مع حالات توقف ضربات القلب وعلاجها بالشكل المناسب، والجلطات الدماغية، الذبحات الصدرية، ومشاكل الجهاز التنفسي وتوقف التنفس، واستخدام الصدمات الكهربائية لإنعاش القلب بكفاءة وأمان، وأهم الأدوية المستخدمة في عملية الإنعاش.

ولفت إلى حجم الاستفادة التي سيتلقاها المتدربون، مؤكدا أن لها تأثير إيجابي في تحسين أدائهم المهني.