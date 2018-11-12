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أبو مرزوق: عملية خانيونس أثبتت كذب "إسرائيل" أمام العالم

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 09:58 - 12 نوفمبر 2018
أبو مرزوق أبو مرزوق
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أكد موسى أبو مرزوق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن عملية خانيونس جنوب قطاع غزة، أثبتت كذب "إسرائيل" أمام المجتمع الدولي عن احترامها للاتفاقيات والتفاهمات.

يُذكر، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اغتالت مجموعة من رجال القسام الذي تصدوا لقوة صهيونية خاصة توغلت في منطقة خانيونس جنوب القطاع.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على "تويتر":" تصدى الأبطال المقاومين ببسالة للعدوان الصهيوني الجبان وإفشاله ولها من دلالة كبيرة وعميقة حيث بينت حجم الكذب الذي تقوله "إسرائيل"، أمام المجتمع الدولي عن احترامها للاتفاقيات والتفاهمات، وإن هؤلاء أثبتوا أن لا عهد لهم ولا ذمة وكما وصفهم سبحانه (كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريقًا منهم).

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