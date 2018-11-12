البريم :المقاومة لن تسمح بإستهداف المجاهدين دون ان يدفع الاحتلال الثمن

أكد مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين ، ان المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بمحاولة المرور والاختراق والتسلل واستهداف المجاهدين دون أن يدفع الثمن.

وقال البريم ونحن نودع مع جماهير شعبنا شهداء الواجب واليقظة، نؤكد على استعدادنا لصد أي اعتداء، ولا زلنا في متابعة وتقدير ما يحدث، مطمئناً شعبنا ان المقاومة تتعامل في الميدان وفق تقديرات الواجب

وشدد على ان المقاومة لن تكتفي بإفشال محاولات العدو ومخططاته بل ستفتح كل الخيارات لحماية الشعب الفلسطيني ومفاجأة العدو الصهيوني، معتبراً ان ما حدث يعكس النوايا الحقيقية للاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه غزة والمقاومة على وجه التحديد. الأمر الذي يستوجب البقاء في أتم الجاهزية والاستنفار.

ويشار الى ان يقظة المقاومة الفلسطينية تصدت لمحاولة غادرة للاحتلال لتنفيذ عملية اعتقال او اغتيال لاحد عناصر المقاومة مما أدى لاستشهاد 7 مقاومين ومقتل إسرائيلي واصابة آخر بجراح خطيرة.