"بالمرصاد".. هو دوماً ما تفعله المقاومة الفلسطينية حيال أي عملية أمنية للاحتلال "الإسرائيلي"، وهذه المرة جاءت أكثر حساسية وتعقيداً بعد أن تصدت المقاومة الفلسطينية لقوة صهيونية خاصة اقتحمت شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

القوة الخاصة واجهت رجال المقاومة، فكانوا لهم بالمرصاد وتصدوا لهم، ولاحقوهم، فارتقى سبعة رجال من المقاومة ممن تصدوا لهم، فيما قتل جندي "إسرائيلي" برتبة مقدم، جراء العملية التي أربكت الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية كانت "بالمرصاد" على الأرض، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كذلك تفاعل النشطاء مع عملية خانيونس الأمنية المعقدة، التي جاءت في وقت كان يجري فيه الحديث عن هدوء مع "إسرائيل"، فارتقى لأجلها سبعة أقمار من رجال المقاومة في خانيونس بينهم القيادي القسامي الباز نور بركة.

وقد غرد النشطاء على هاشتاغ "بالمرصاد" مشيدين برجال المقاومة الذين كانوا على استعداد دائم ويقظة مستمرة لأي عملية أو خطط أمنية "إسرائيلية" تقع على الأرض فأفشلتها وأحدثت ارباكاً كبيراً في المؤسسة الأمنية التي باتت تضرب كفاً بكف لفشل هذه المنظومة التي لا تقارن بالنسبة لمقاومة غزة بامكانياتها.

وقد تفاعل الكثير مع الهاشتاغ وفق ما تابعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حيث أكد كثيرون أن هذه العملية تؤكد تراجع العمليات النوعية لـ"إسرائيل"، ويظهر تفوق المقاومة الفلسطينية، التي تثبت دوماً جهوزيتها.

من العبر في حدث الليلة:

إسرائيل تتراجع عسكريا في العمليات النوعية،

وكتائب القسام تتفوق وتنجز صد إعتداء وتثبت الجهوزية العالية واليقضة، وقادم الأيام سيضع المجاهدين أمام خيار عسكري مهم وهو خطف قادة العدو من الثكنات المحيطة والبادي أظلم.

الله غالب✌????#بالمرصاد — مهند سامي | غزة (@HNOODGAZA) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

الشهداء هُم رائحة اﻷرض وعطر الحَياة؛

شموع تضيء لنا طريق النصر والتحرير،

صباح معطر بدماء الشهداء ممزوج وروح المقاومة رحم الله شهدائنا .#بالمرصاد #تويت_فلسطيني pic.twitter.com/5V3xqE7n8z — أبو الحـسـن✌#غزة ✌ (@md_asd) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

محلل عسكري اسرائيلي:

غزه تباً تباً ..

هم فقط يثبتون في كل مره كم نحن ضعيفون جدا في اعماقنا ..



المقاومة #بالمرصاد — Osama Maghari - Gaza (@osama_maghari) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

من المبكر توقع ردود فعل المقاومة ولكن فشل العملية واكتشافها ومطاردة القتلة وفضح وخيبة الاحتلال وإصابة وقتل بعض الجنود يضعنا أمام استحقاق جديد ان الاحتلال الغادر بدأ يضعف وتتراجع قوة ردعه,ويمكن الضغط عليه,والاحتمالات واردة وأرجح تصعيد محدود ومحسوب وخسران واضح للاحتلال#بالمرصاد — إبراهيم المدهون غزة (@ibmadhun) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

وحدات تطيير الرؤوس....



القناة الـ10 الصهيونية: ضابط الاحتلال القتيل بخانيونس الليلة الماضية يحمل رتبة عالية ويشغل منصباً حساساً في جيش الاحتلال..



وهو بمثابة قائد كبير في وحدة النخبة الصهيونية بلواء غزة..#بالمرصاد pic.twitter.com/rsXhoGv1z4 — Abu-Salah-Alsarsak (@Al_Sarsak) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

#صورة غرفة الكترونية تحوي عشرات اللوحات وأجهزة اتصالات كانت في مؤخرة شاحنة أعدها الاحتلال للقيام بمهمته الاستخبارية وقصفها خلال عملية مسح الدلائل#بالمرصاد pic.twitter.com/tqUvnGosPQ — بلال أبويحيي #غزة (@BelalAwadallah) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

#بالمرصاد رجال القسام في #غزة الاباء لكل من يحاول ان يخترق أمنها pic.twitter.com/jkH15QnVhh — وائل أبو عمر (@WaelAboOmer) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

زمان النصر لسنا ندعيه

اذا نبت الزمان على دمانا

و ما دمنا نُطارد في النواحي

فذاك الصدق يسري في خطانا

وما دامت قيادتنا مهورا

بدرب الله لن يخبوا لوانا

ومادام الشباب جذور عشق

فأبشر بالغراس على مدانا

لنا الفردوس نطلبها خفافا

نخوض الحرب نشتاق الجنان..☝#بالمرصاد #قروب_جزائسطين pic.twitter.com/TyECNonlW2 — ????⁦????????⁩ ‎мคяìค ⁦????????⁩???? (@Mari__Dz) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

الان فهم العدو أن تضاريس غزة صعبة و إن كانت سهلة

وأن الدخول إلى غزة ليس نزهة#بالمرصاد#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/sUDUBNzVEf — إدارة قروب #فريق_مجاهدون (@Group_Mojahidon) ١١ نوفمبر ٢٠١٨