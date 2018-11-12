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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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#بالمرصاد: على الأرض.. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 09:01 - 12 نوفمبر 2018
بالمرصاد1 بالمرصاد1
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"بالمرصاد".. هو دوماً ما تفعله المقاومة الفلسطينية حيال أي عملية أمنية للاحتلال "الإسرائيلي"، وهذه المرة جاءت أكثر حساسية وتعقيداً بعد أن تصدت المقاومة الفلسطينية لقوة صهيونية خاصة اقتحمت شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

القوة الخاصة واجهت رجال المقاومة، فكانوا لهم بالمرصاد وتصدوا لهم، ولاحقوهم، فارتقى سبعة رجال من المقاومة ممن تصدوا لهم، فيما قتل جندي "إسرائيلي" برتبة مقدم، جراء العملية التي أربكت الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية كانت "بالمرصاد" على الأرض، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كذلك تفاعل النشطاء مع عملية خانيونس الأمنية المعقدة، التي جاءت في وقت كان يجري فيه الحديث عن هدوء مع "إسرائيل"، فارتقى لأجلها سبعة أقمار من رجال المقاومة في خانيونس بينهم القيادي القسامي الباز نور بركة.

وقد غرد النشطاء على هاشتاغ "بالمرصاد" مشيدين برجال المقاومة الذين كانوا على استعداد دائم ويقظة مستمرة لأي عملية أو خطط أمنية "إسرائيلية" تقع على الأرض فأفشلتها وأحدثت ارباكاً كبيراً في المؤسسة الأمنية التي باتت تضرب كفاً بكف لفشل هذه المنظومة التي لا تقارن بالنسبة لمقاومة غزة بامكانياتها.

وقد تفاعل الكثير مع الهاشتاغ وفق ما تابعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حيث أكد كثيرون أن هذه العملية تؤكد تراجع العمليات النوعية لـ"إسرائيل"، ويظهر تفوق المقاومة الفلسطينية، التي تثبت دوماً جهوزيتها.

 

 

 

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