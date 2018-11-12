نتنياهو يقطع زيارته إلى باريس ويعود إلى تل أبيب

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطع زيارته إلى فرنسا، والعودة إلى إسرائيل فجر اليوم الاثنين، بسبب الأحداث الأمنية التي وقعت على الحدود مع قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة".

ويشارك نتنياهو في مؤتمر دعا إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إحياء لذكرى مرور قرن على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

ومساء الأحد، استشهد 7 فلسطينيين، في هجمات إسرائيلية، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت عملية أمنية في قطاع غزة، وأشار إلى أن اشتباكات اندلعت على إثر العملية الأمنية.

وفي بيان لاحق قال الجيش إنه يشن عشرات الغارات على القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش شنت عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة رداً على التطورات في الساعة الأخيرة".