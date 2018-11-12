يديعوت : القوة التي تسللت لعمق القطاع لتنفيذ عملية تم التخطيط لها منذ وقت طويل

اصدر الناطق باسم الجيش "الإسرائيلي" صباح اليوم بياناً حول العملية التي جرت الليلة الماضية شرقي خانيونس ، قائلا " القوة التي تسللت لعمق القطاع هدفها كان معالجة التهديدات ضد "إسرائيل".

وقال يديعوت ان الهدف من تلك العملية ولم يكن القيام بعملية اغتيال او خطف فعمليات من تلك النوع يتم دراستها بتمعن ، وتبقى تلك العمليات تحت اعين الرادار وقمنا بالاستعداد لتنفيذ تلك العملية منذ وقت طويل .

ويشار الى ان قوات إسرائيلية خاصة تسللت الليلة الماضية ، شرق خانيونس، مما أدى لاستشهاد 7 مقاومين ، ومقتل إسرائيلي واصابة اخر بجراح خطيرة.