الجهاد: المقاومة خاضت التصدي لوحدة الاٍرهاب بكل بسالة و بوحدة قرار وميدان وبتنسيق عالٍ

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، أن المقاومة الفلسطينية، خاضت التصدي لوحدة الاٍرهاب الصهيوني المعتدية بكل بسالة واقتدار وبوحدة قرار ووحدة ميدان وبتنسيق عالٍ.

وشددت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، أن رجال المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس لا يزالوا في حالة جهوزية عالية واستنفار تام.

واعتبرت، أن هذا الثبات الميداني يدللُ على استعداد المقاومة ويقظتها الدائمة وأن سلاحها حاضر في ساحات الشرف والفداء.

وعَدَت الحركة، أن توالي تهديدات العدو يدفع المقاومة نحو مزيد من التلاحم والوحدة والاستعداد وعدم التفريط بأي من أسباب منعتها وقوتها، وهو موقف تحميه الإرادة الشعبية الجامعة ويحميه الموقف الوطني الأصيل.

يُذكر، أن قوات الاحتلال نفذت عملية أمنية خطيرة، حيث اغتالت 7 مقاومين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.