من هو الضابط "الإسرائيلي" الذي قتل علي يد المقاومة بغزة ؟

كشف القناة العاشرة العبرية، النقاب عن أن الضابط الإسرائيلي الذي قتل الليلة الماضية خلال اشتباك مع مقاومين من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، برتبة مقدم، يشغل منصبا مهما وحساسا في وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية، أن الضابط القتيل لم يتم ذكر اسمه، وأشير إليه بالرمز "م"، بسبب المنصب الحساس الذي يشغله، يعتقد أنه قائد كبير في وحدة النخبة في جيش الاحتلال.

وأكد أن الجيش فتح تحقيقا لأخذ العبر من هذا الحدث.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث العسكري الاسرائيلي، إلى أنه تم ارسال تعزيزات عسكرية إلى محيط قطاع غزة، وأن قوات الجيش مستعدة لأي تطورات قد تشهدها المنطقة.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة، نفذت الليلة الماضية، جنوبي قطاع غزة، عملية عسكرية، أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين، ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم وإصابة آخر بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد انكشاف القوة الإسرائيلية وملاحقتها من جانب المقاومة الفلسطينية.