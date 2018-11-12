الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً بارداً نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، وتكون الفرصة مهيأة اعتبارا من ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا،وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً وباردا نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الخميس القادم، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً إلى بارد ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.